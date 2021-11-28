Після курдів Лукашенко випустить проти Європи афганців, - Павло Латушко

Своїм прогнозом політик поділився в інтерв'ю європейському аналітичному часопису POLITICO.



Латушко вважає, що самопроголошений білоруський правитель Олександр Лукашенко не згортатиме атак доставлених ним мігрантів на зовнішні кордони ЄС, а навпаки посилюватиме. Й посилюватиме вже за участю вихідців з Афганістану.



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"Лукашенко хоче тримати Європу у напрузі до початку весни. Тут є два нюанси.



Перше питання полягає в тому, чи погодиться Путін забезпечити транзитний потік (афганських мігрантів - ред.) через Росію. Оскільки іншого способу доставити їх із Афганістану я не бачу.



Друге - чи витримають мігранти таке тривале перебування у Білорусі", - сказав Павло Латушко.



Довідка



Олександр Лукашенко під час візиту до перетвореного на табір для тисяч біженців білоруьского прикордонного складського комплексу "Брузги" позавчора, 26 листопада, сказав наступне:



"І вже не літаками, а суходолом у західному напрямку почали рухатись афганці. Вони прагнуть пройти не лише через Білорусь, а й через Україну".



Він додав, що в літаках "зброю та вибухівку не провезеш", а під час міграції суходолом "це все буде не під контролем".





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