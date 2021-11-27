Литва готується до втілення Лукашенком погроз щодо талібів зі "зброєю та вибухівкою"

Про це заявив голова Служби охорони державного кордону Литви Рустамас Любаєвас в коментарі газеті Lietuvos rytas, передає білоруський опозиційний телеканал Белсат.



Любаєвас зазначив, що ситуація на кордоні Литви та Білорусі залишається напруженою: щодня припиняють пару сотень спроб незаконного переходу кордону, і поблизу литовського кордону у Білорусі перебуває близько півтори тисячі мігрантів, які наразі здебільшого підходять до кордону, оглдядають місцевіть та відступають.



При цьому Литва не виключає, що мігрантів із білоруського логістичного центру "Брузги" направлять на кордони Польщі чи Литви. Також Литва "дуже серйозно»"ставиться до висловлювань Лукашенка про біженців з Афганістану, зброю та вибухівку.



Журналіст поцікавився у керівника Служби охорони кордону, як той оцінює висловлювання Лукашенка і чи можливий сценарій, за якого до Литви підуть озброєні "таліби".



Дії прикордонників, відповів Любаєвас, узгоджені з військовослужбовцями, оскільки "один із можливих сценаріїв для нелегальних мігрантів - вторгнення до Литви із застосуванням зброї".



Довідка



Олександр Лукашенко під час візиту до "Брузг" учора, 26 листопада, сказав наступне:



"І вже не літаками, а суходолом у західному напрямку почали рухатись афганці. Вони прагнуть пройти не лише через Білорусь, а й через Україну".



Він додав, що в літаках "зброю та вибухівку не провезеш", а під час міграції суходолом "це все буде не під контролем".





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