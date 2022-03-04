Після нальотів російської авіації у Чернігові загинуло 47 осіб - ОВА
Серед них - 38 чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18 осіб.
Внаслідок нальоту російської окупаційної авіації у Чернігові 3 березня загинуло 47 людей. Про це повідомляє Чернігівська ОВА.
За уточненою інформацією медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинуло 47 осіб: 38 чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18 осіб", - повідомили в ОДА.
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