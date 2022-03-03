Під Черніговом українці захопили важку систему озброєння ТОС-1А Солнцепек
Ця важка вогнеметна система, призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель і споруд об’ємним вибухом
Про це повідомляє ютуб канал "Мілітарний", - інформує Еспресо.TV.
На Чернігівщині поблизу Мени українці захопили машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Буратіно" (вдосконалена версія - ТОС-1А "Солнцепек").
Установку ТОС-1А "Солнцепек" захопили з повним боєкомплектом.
Важка вогнеметна система — одна із систем озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель і споруд об’ємним вибухом. Також для знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.
У 2001 році на озброєння російської армії була прийнята вдосконалена система ТОС-1А "Солнцепек".
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