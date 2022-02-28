Історія про двох героїв-залізничників може увійти в підручники з української історії. Вранці після наради вони робили обхід на станціях "Баси" та "Суми-товарна", а також виявляли ворожі мітки. На зустріч їм виїхав БТР. Окупанти не придумали нічого кращого, аніж спитати як проїхати. Працівники залізниці вказали їм напрямок до підвищеної колії, де БТР застряг. Після того, як горе-загарбники вилізли з бронемашини, а наші хлопці повалили на землю двох. Ще двоє втекли, за ними сумська тероборона оголосила полювання.

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