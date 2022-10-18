Про обстріли повідомили кореспонденти "Суспільного".

За їхньою інформацією, світла немає і в частині області.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ремонтом вже займаються.

"Ремонтуємо… А в іншому місці ламаємо", - зазначив чиновник, натякаючи, що наступ ЗСУ триває.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич написав, що усі служби працюють і пообіцяв повідомити деталі зранку.

Інформації про влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає.

Згодом на своєму каналі в Telegram спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що область атакували безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136".

"Чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один воїнами Сил територіальної оборони", - йдеться у повідомленні.

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