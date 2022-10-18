Миколаївщину вночі атакували дронами. 5 БПЛА збито
У ніч проти 18 жовтня в Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті та частині області зникло електропостачання
Про обстріли повідомили кореспонденти "Суспільного".
За їхньою інформацією, світла немає і в частині області.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ремонтом вже займаються.
"Ремонтуємо… А в іншому місці ламаємо", - зазначив чиновник, натякаючи, що наступ ЗСУ триває.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич написав, що усі служби працюють і пообіцяв повідомити деталі зранку.
Інформації про влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає.
Згодом на своєму каналі в Telegram спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що область атакували безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136".
"Чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один воїнами Сил територіальної оборони", - йдеться у повідомленні.
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