Після обласних почнеться очищення районних та міських ТЦК, - нардеп
Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що після звільнення усіх обласних військкомів, розпочнеться очищення районних та міських територіальних центрів комплектування
Про це Веніславський поінформував у етері телемарафону.
За його словами, надалі звільнення можуть відбутися і на нижчих рівнях: у районних та міських територіальних центрах.
Веніславський наголосив, що попри наявні системні зловживання та корупцію, одночасно звільнити керівників ТЦК на усіх рівнях неможливо, оскільки "треба розуміти, що це головний механізм, який забезпечує, за великим рахунком, поповнення тих неминучих втрат, які несе війна, серед військовослужбовців”.
"Але, безперечно, коли будуть призначені очільники обласного рівня серед нових людей, яким чужа сама сутність корупції, які розуміють, що таке життя, що таке смерть, і які повернулися з переднього краю, то я думаю, вони точно забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави для особистого збагачення”, - вказав Веніславський.
Він додав, що на роль нових військкомів розглядатимуть бойових офіцерів, які мають бездоганну репутацію та досвід управлінської діяльності.
- Президент України 11 серпня провів засідання Ради національної безпеки і оборони: за результатами Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів і призначення на їх місця офіцерів, які пройшли фронт. За його словами, наразі уже відкрито 12 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів та оголошено про 33 підозри.
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