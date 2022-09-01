Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку стало різко тихо. Ми зробили табличку, де рахували з якої години по яку найбільше стріляють. Після подій на Півдні, останні два тижні - тиша", - зауважив Шандор.

Боєць також додав, що бачить погано одягнених, голодних ворожих солдатів.

"Я тут бачу людей, які нещасно одягнуті, яких кидають, як м’ясо - це незрозумілі окупантські корпуси. Фінансово їх обманюють, у них нема духу патріотизму. Це здебільшого представники українського соціуму, які залишилися на окупованих територіях. Вони змушені бути м’ясом на передових лініях. Ми підбираємо їх та передаємо", - зазначив Шандор.

В Україні ліквідували випускника окупаційної "академії МВС ДНР" псевдолейтенанта "поліції" Данила Усикова

30 серпня він повідомив, що на війні Росії проти України ліквідували командира 1-го армійського корпусу РФ "старшого лейтенанта" Андрія Куприненка з Донецька.

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