Після подій на Півдні стало різко тихо на Бахмутському напрямку, - боєць Закарпатської бригади ТРО Шандор
Професор Ужгородського національного університету, боєць Закарпатської бригади ТРО Федір Шандор розповів, що зменшилася кількість обстрілів протягом дня
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку стало різко тихо. Ми зробили табличку, де рахували з якої години по яку найбільше стріляють. Після подій на Півдні, останні два тижні - тиша", - зауважив Шандор.
Боєць також додав, що бачить погано одягнених, голодних ворожих солдатів.
"Я тут бачу людей, які нещасно одягнуті, яких кидають, як м’ясо - це незрозумілі окупантські корпуси. Фінансово їх обманюють, у них нема духу патріотизму. Це здебільшого представники українського соціуму, які залишилися на окупованих територіях. Вони змушені бути м’ясом на передових лініях. Ми підбираємо їх та передаємо", - зазначив Шандор.
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