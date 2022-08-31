Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Усиков Данило, псевдо лейтенант поліцай, випускник створеного окупаційною владою ДАВС МВС "ДНР" у м. Донецьк. Зрадника наздогнала карма", - зауважив військовий.

30 серпня він повідомив, що на війні Росії проти України ліквідували командира 1-го армійського корпусу РФ "старшого лейтенанта" Андрія Куприненка з Донецька.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb