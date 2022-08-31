На війні РФ проти України ліквідували випускника окупаційної "академії МВС" у Донецьку, - офіцер ЗСУ Штефан
В Україні ліквідували випускника окупаційної "академії МВС ДНР" псевдолейтенанта "поліції" Данила Усикова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Усиков Данило, псевдо лейтенант поліцай, випускник створеного окупаційною владою ДАВС МВС "ДНР" у м. Донецьк. Зрадника наздогнала карма", - зауважив військовий.
- 30 серпня він повідомив, що на війні Росії проти України ліквідували командира 1-го армійського корпусу РФ "старшого лейтенанта" Андрія Куприненка з Донецька.
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