Про це повідомила його дружина Надія Хільська.

"Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув", - написала дружина.

За її словами, Олексій загинув виконуючи бойове завдання.

"Він був найкращим з усіх кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя!", – написала вона.

Олексій служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанту взводу розвідроти. Він брав участь у наступальній операції на Херсоні, захищав Бахмут та Соледар.

Воїн і актор Олексій Хільський відомий за ролями в серіалах "На твоєму боці", "Квочка", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Опер за викликом", "Загадка для Анни" та інші.

Олексій був двічі поранений, але після лікування та відновлення знову повертався на фронт.

14 листопада Олексію мало б виповнитися 36 років. Він мріяв про перемогу і про повернення до професії. У актора залишились дружина та донька.