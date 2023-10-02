Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Маємо, на жаль, неприємні новини. На Форумі вільної Росії в Польщі, окрім мене, від України були присутні деякі представники. Один із них - Олексій Арестович. Я мав не дуже приємну можливість послухати 15 хвилинну промову людини, яка намагається бути більшим росіянином, ніж самі росіяни", - розповів Дунда.

Народний депутат наголосив, що правоохоронні органи повинні звернути увагу на висловлювання Олексія Арестовича.

"Фактично, зі слів Арестовича, я слухав велику шану величності Російської імперії та величного російського народу. В мене склалось таке враження, що він взяв статтю диктатора Путіна за 2021 рік й переповів її своїми словами. Це виглядало дуже ганебно. Таке враження, що він втратив відчуття Батьківщини й виступає з передвиборчою промовою на посаду президента РФ. Його публічний виступ, думаю, наприкінці дня можна буде послухати на Youtube. І я дуже хотів би, щоб наші правоохоронні органи також з цим ознайомились. Оскільки, після повернення до України, Арестовичу єдиний шлях до буцегарні", - додав він.