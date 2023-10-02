Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда
Народний депутат Олег Дунда повідомив, що Олексій Арестович своєю промовою на Форумі вільної Росії, який проходить в Польщі, наговорив на не одну кримінальну справу
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Маємо, на жаль, неприємні новини. На Форумі вільної Росії в Польщі, окрім мене, від України були присутні деякі представники. Один із них - Олексій Арестович. Я мав не дуже приємну можливість послухати 15 хвилинну промову людини, яка намагається бути більшим росіянином, ніж самі росіяни", - розповів Дунда.
Народний депутат наголосив, що правоохоронні органи повинні звернути увагу на висловлювання Олексія Арестовича.
"Фактично, зі слів Арестовича, я слухав велику шану величності Російської імперії та величного російського народу. В мене склалось таке враження, що він взяв статтю диктатора Путіна за 2021 рік й переповів її своїми словами. Це виглядало дуже ганебно. Таке враження, що він втратив відчуття Батьківщини й виступає з передвиборчою промовою на посаду президента РФ. Його публічний виступ, думаю, наприкінці дня можна буде послухати на Youtube. І я дуже хотів би, щоб наші правоохоронні органи також з цим ознайомились. Оскільки, після повернення до України, Арестовичу єдиний шлях до буцегарні", - додав він.
- 28 вересня нардепка Інна Совсун написала заяву до поліції на ексрадника президента Олексія Арестовича за його сексистські заклики під час особистого закритого семінару
- 2 жовтня ексрадник президента України Олексій Арестови розкритикував Форум вільної Росії "за сором, який його учасники відчувають через свою національність"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.86Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе