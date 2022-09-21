Після промови диктатора Росія може посилити ракетні атаки по Україні, - ОК "Південь"
В ОК "Південь" попередили українців, що російський агресор може посилити ракетні удари по Україні після того, як до росіян звернувся Володимир Путін
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Враховуючи висновки з ситуації, не виключено, що після промови диктатора ворожі війська можуть посилити ракетні атаки та інші способи дистанційного впливу на незламний український народ. Будьте уважними й свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку та алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте силам оборони. В єдності наша сила", - пишуть у "Півдні".
Корабельне угруповання російського флоту у Чорному морі складається з 12 кораблів та катерів, серед 3 носії крилатих ракет, які споряджені понад двома десятками "калібрів".
Також маневрують 2 великі десантні кораблі та один десантний катер. Кораблі розташовані вздовж південно-східного узбережжя Криму.
- На Миколаївщині, у ніч з 20 на 21 вересня, Росія обстріляла позиції підрозділів ЗСУ, постраждали також населені пункти.
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