Після прориву першої лінії оборони росіян ЗСУ здобули можливість маневрувати технікою та військами

Про це Суспільному розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ворог розподілив ресурси. Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати і казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами", - прокоментував він.

Речник сказав, що на другій лінії оборони мінних полів менше, ніж це було на першій лінії оборони, "але не треба думати що їх легко буде взяти".

Першу лінію оборони українські бійці розміновували вручну, "тому що будь-яку техніку ворог брав на приціл і намагався її знищити. Тому її доводилося відводити".

Він сказав, що розміновування другої лінії оборони окупантів буде комплексним, тому що тепер ЗСУ мають можливість прикривати піхоту.

"На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могла йти ні вліво, ні вправо, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території по якій ми можемо маневрувати і противник також повинен буде якось діяти", - пояснив Штупун.

Дії росіян

Олександр Штупун повідомив, що росіяни залучають до оборони свої резерви та десантні підрозділи.

"Ворог діє, ворог продовжує закопуватися, ворог підтягує резерви. Ну якої вже якості ті резерви, уже трошки менше. Але зараз ворог почав використовувати в обороні десантні підрозділи, що в принципі їм не притаманно. Тому що, як кажуть росіяни, це їх еліта рахується, тому якщо вони вже використовують свою так звану еліту в оборонних боях, то щось у них вже не так", - сказав він.

Дії ворога на Запорізькому напрямку

"Позавчора ворог намагався вести наступальні дії у Мар'їнці в лоб, але нічого у нього не вийшло. Зараз ворог намагається північніше та південніше прорватися. Це у нас Новомихайлівка та Красногорівка, також активні бойові дії тривають в районі Роботиного", - повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Ситуація у напрямку Вербового

Штупун говорить, що українські війська закріплюються у напрямку Вербового, ведуть потужну контрбатарейну боротьбу, намагаючись знищити артилерію росіян, порушити їм логістику, триває системне знищення польових складів боєприпасів.