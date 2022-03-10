Після вбивства голови Гостомеля Прилипка, окупанти замінували його тіло

Про це заявив радник Прилипка Ростислав Скуратівський, повідомляє Слідство.Інфо.

"Отець Петро взяв хрест, одягнув ризи і пішов забирати тіло. Коли батюшка підійшов до тіла, його зупинив російський окупант і сказав не підходити. Росіянин зняв з тіла розтяжки, проводки якісь чи що і тільки потім допоміг погрузити тіло на тачку", - сказав Скуратівський.

Донька загиблого Надія розповіла про обставини вбивства батька.

"Вони (батько і ще четверо людей) їхали у машині центральною вулицею Гостомеля, коли назустріч виїхала колона ворожої техніки і почала обстрілювати цивільну машину. Вони розвернулися і з’їхали у провулок, який був заблокований трактором. Їхати більше не було куди і всі пасажири вистрибнули з автівки. У ЖК "Покровський", що поруч, перебували снайпери і обстрілювали все довкола. Батька і ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися", - повідомила вона.



За словами Скуратівського, священик забрав Прилипка до церкви і там поховав його з усіма почестями.

7 березня стало відомо, що російські окупанти розстріляли голову Гостомельської громади та двох волонтерів.