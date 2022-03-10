Після вбивства голови Гостомеля Прилипка, окупанти замінували його тіло
Тіло голови Гостомельської селищної ради Юрія Прилипка після вбивства російські військові замінували
Про це заявив радник Прилипка Ростислав Скуратівський, повідомляє Слідство.Інфо.
"Отець Петро взяв хрест, одягнув ризи і пішов забирати тіло. Коли батюшка підійшов до тіла, його зупинив російський окупант і сказав не підходити. Росіянин зняв з тіла розтяжки, проводки якісь чи що і тільки потім допоміг погрузити тіло на тачку", - сказав Скуратівський.
Донька загиблого Надія розповіла про обставини вбивства батька.
"Вони (батько і ще четверо людей) їхали у машині центральною вулицею Гостомеля, коли назустріч виїхала колона ворожої техніки і почала обстрілювати цивільну машину. Вони розвернулися і з’їхали у провулок, який був заблокований трактором. Їхати більше не було куди і всі пасажири вистрибнули з автівки. У ЖК "Покровський", що поруч, перебували снайпери і обстрілювали все довкола. Батька і ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися", - повідомила вона.
За словами Скуратівського, священик забрав Прилипка до церкви і там поховав його з усіма почестями.
- 7 березня стало відомо, що російські окупанти розстріляли голову Гостомельської громади та двох волонтерів.
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