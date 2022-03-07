Загинув, роздаючи хліб: окупанти розстріляли голову Гостомельської громади
Російські окупанти розстріляли голову Гостомельської громади та двох волонтерів.
Про це повідомили на офіційній сторінці Гостомельської громади.
"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти", - сказано в повідомленні.
"Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув?! Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер, як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність", - відзначають у повідомленні.
Масового похорону, з огляду на бойові дії в місті, оголошувати не будуть.
"З огляду на ситуацію, неможливо запросити на поховання, просто згадайте і помоліться", - відзначено в повідомленні.
- Як повідомлялось, через інтенсивні бойові дії селище Гостомель Бучанського району Київської області потерпає від справжньої гуманітарної катастрофи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.46
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 32.75
- Актуальне
- Важливе