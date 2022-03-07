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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Загинув, роздаючи хліб: окупанти розстріляли голову Гостомельської громади

Загинув, роздаючи хліб: окупанти розстріляли голову Гостомельської громади

7 березня, 2022 понедiлок
09:28
війна з Росією

Російські окупанти розстріляли голову Гостомельської громади та двох волонтерів.

Про це повідомили на офіційній сторінці Гостомельської громади.

"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти", - сказано в повідомленні.

"Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув?! Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер, як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність", - відзначають у повідомленні.

Масового похорону, з огляду на бойові дії в місті, оголошувати не будуть.

"З огляду на ситуацію, неможливо запросити на поховання, просто згадайте і помоліться", - відзначено в повідомленні.

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