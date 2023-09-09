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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Після виходу ЗСУ на північ Бахмута росіяни опиняться в оточенні, - Світан

9 вересня, 2023 субота
15:16
Війна з Росією

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що ворог готується до нарощування наступального імпульсу на Луганському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни готуються до нарощування наступального імпульсу. Після того, як будуть введені резерви ЗСУ для прориву Запорізького фронту, саме в цей момент противник готується вдарити по Луганському напрямку. В основному по Куп'янсько-Сватівському напрямку. Також ворог намагатиметься утримати наші війська, які зараз обходять Бахмут. Якщо на півночі Бахмута ми ще просунемося на кілька кілометрів у районі Берхівки, тоді російський гарнізон потрапить у скрутну ситуацію", - пояснив Світан.

За словами полковника запасу ЗСУ, зараз Сили оборони контролюють вхід та вихід росіян із Бахмута.

"Після виходу ЗСУ на північ Бахмута, ЗСУ повністю закриють росіянам рух із Бахмута. Росіяни опиняться в оточенні, і не лише в оперативному. Тому вони намагаються утримати наші війська у районі Берхівки. На південь від Бахмута наш рух йде у бік Горлівки. І там ворог теж може активізуватись, коли почнеться основна частина нашого наступу", - додав Світан.

  • Російські загарбники не полишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Натомість вони готуються взяти реванш над українськими захисниками
  • Українські військові продовжують вести наступ та досягли успіхів поблизу Кліщіївки на Донеччині та у Запорізькій області


 

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