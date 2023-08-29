Після висадки на Місяць Індія планує запустити космічний корабель до Сонця
Після того, як Індія стала першою країною, яка змогла посадити апарат біля Південного полюсу Місяця, заплановано запуск космічного корабля для огляду Сонця
Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO).
"Запуск Aditya-L1, першої космічної індійської обсерваторії для вивчення Сонця, запланований на 2 вересня", - йдеться у повідомленні.
Aditya, що на хінді означає "сонце", буде виведено на гало-орбіту в космічному просторі приблизно за 1,5 млн кілометрів (930 000 миль) від Землі, забезпечуючи кораблю постійний чіткий огляд Сонця.
"Це забезпечить більшу перевагу спостережень за сонячною активністю та її впливом на космічну погоду в режимі реального часу", - розповіли в космічному агентстві.
Космічний корабель перевозитиме сім корисних вантажів для спостереження за зовнішніми шарами Сонця, відомими як фотосфера та хромосфера, в тому числі за допомогою детекторів електромагнітного поля та поля частинок.
- 23 серпня посадкова станція Vikram місії апарату Chandrayaan-3 здійснила успішну посадку на Місяць.
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