Після висадки на Місяць Індія планує запустити космічний корабель до Сонця

Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO).

"Запуск Aditya-L1, першої космічної індійської обсерваторії для вивчення Сонця, запланований на 2 вересня", - йдеться у повідомленні.

Aditya, що на хінді означає "сонце", буде виведено на гало-орбіту в космічному просторі приблизно за 1,5 млн кілометрів (930 000 миль) від Землі, забезпечуючи кораблю постійний чіткий огляд Сонця.

"Це забезпечить більшу перевагу спостережень за сонячною активністю та її впливом на космічну погоду в режимі реального часу", - розповіли в космічному агентстві.

Космічний корабель перевозитиме сім корисних вантажів для спостереження за зовнішніми шарами Сонця, відомими як фотосфера та хромосфера, в тому числі за допомогою детекторів електромагнітного поля та поля частинок.