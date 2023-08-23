Індійський модуль Chandrayaan-3 успішно сів на Місяць
Посадкова станція Vikram місії апарату Chandrayaan-3, здійснила успішну посадку на Місяць. Вона стала першим пристроєм, який досліджує Південний полюс природного супутника, що обертається навколо Землі
Про це інформує Індійська організація космічних досліджень.
Індія стала першою країною, яка змогла посадити апарат біля Південного полюсу Місяця.
У середу, 23серпня, приблизно о 15:30 модуль Chandrayaan-3 приземлився на Місяці.
Фото: Скрін з відео
Однією з головних цілей місії Chandrayaan-3 - є пошук водяного льоду, який стане помічником у майбутньому для підтримки життєдіяльності людини на Місяці. Також він необхідний для створення ракетного палива.
Станція Vikram і марсохід Pragyan працюватимуть майже цілий місячний день, це близько 14 земних днів.
Зонд вийшов у космос 14 липня і досяг Місяця 5 серпня, після чого скоригував свою орбіту за допомогою двигунів. Посадкова станція Vikram, яка має на борту маленький марсохід Pragyan, відділилася від рушійної станції місії 17 серпня.
У 2019 році Індія невдало спробувала висадити апарат Chandrayaan-2 на Місяць. Він зазнав аварії під час фінальної фази посадки й розбився на поверхні.
- 19 серпня російська станція "Луна-25" перейшла на нерозрахункову орбіту і зіткнулася з Місяцем, через що місія припинила своє існування.
- 21 серпня Індійське космічне агентство оприлюднило знімки далекого боку Місяця, оскільки його третя місячна місія намагається знайти безпечне місце для посадки на маловивченому південному полюсі.
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