Індійський модуль Chandrayaan-3 успішно сів на Місяць

Про це інформує Індійська організація космічних досліджень.

Індія стала першою країною, яка змогла посадити апарат біля Південного полюсу Місяця.

У середу, 23серпня, приблизно о 15:30 модуль Chandrayaan-3 приземлився на Місяці.

Фото: Скрін з відео

Однією з головних цілей місії Chandrayaan-3 - є пошук водяного льоду, який стане помічником у майбутньому для підтримки життєдіяльності людини на Місяці. Також він необхідний для створення ракетного палива.

Станція Vikram і марсохід Pragyan працюватимуть майже цілий місячний день, це близько 14 земних днів.

Зонд вийшов у космос 14 липня і досяг Місяця 5 серпня, після чого скоригував свою орбіту за допомогою двигунів. Посадкова станція Vikram, яка має на борту маленький марсохід Pragyan, відділилася від рушійної станції місії 17 серпня.

У 2019 році Індія невдало спробувала висадити апарат Chandrayaan-2 на Місяць. Він зазнав аварії під час фінальної фази посадки й розбився на поверхні.