Про це повідомляє пресслужба Роскосмосу.

Зазначається, що відповідно до програми польоту "Луна-25" о 14:10 було видано імпульс для переходу станції на передпосадкову орбіту.

У ході виконання операції на борту автоматичної станції нібито сталася позаштатна ситуація, що не дала змоги виконати маневр із заданими параметрами.

Зараз спеціалістами групи управління проводять аналіз ситуації.

Довідково: автоматична станція "Луна-25" - перша в сучасній історії Росії місячна місія. Вона стартувала із космодрому "Східний" в Амурській області 11 серпня 2023 року. За задумом, вона має стати першою в історії станцією, що сяде на Південному полюсі Місяця. Посадка "Луна-25" на поверхню природного супутника Землі очікується 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславського. Основними завданнями місії є відпрацювання технологій м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови та розвідка ресурсів, у тому числі води. Як очікується, місія триватиме упродовж року.