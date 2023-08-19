Під час переходу російської станції "Луна-25" на передпосадкову орбіту сталася "позаштатна ситуація"
У суботу, 19 серпня, під час переходу російської станції "Луна-25" на передпосадкову орбіту сталася "позаштатна ситуація", яка не дала змоги виконати маневр із заданими параметрами
Про це повідомляє пресслужба Роскосмосу.
Зазначається, що відповідно до програми польоту "Луна-25" о 14:10 було видано імпульс для переходу станції на передпосадкову орбіту.
У ході виконання операції на борту автоматичної станції нібито сталася позаштатна ситуація, що не дала змоги виконати маневр із заданими параметрами.
Зараз спеціалістами групи управління проводять аналіз ситуації.
Довідково: автоматична станція "Луна-25" - перша в сучасній історії Росії місячна місія. Вона стартувала із космодрому "Східний" в Амурській області 11 серпня 2023 року. За задумом, вона має стати першою в історії станцією, що сяде на Південному полюсі Місяця. Посадка "Луна-25" на поверхню природного супутника Землі очікується 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславського. Основними завданнями місії є відпрацювання технологій м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови та розвідка ресурсів, у тому числі води. Як очікується, місія триватиме упродовж року.
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