Чандраян-3: індійський місяцехід "Вікрам" шукає безпечне місце для посадки на Місяць
Індійське космічне агентство оприлюднило знімки далекого боку Місяця, оскільки його третя місячна місія намагається знайти безпечне місце для посадки на маловивченому південному полюсі
Про це повідомило видання ВВС.
Знімки були зроблені апаратом "Вікрам", посадковим апаратом "Чандраян-3", який у четвер розпочав останню фазу своєї місії.
Фотографії зроблені наступного дня після того, як російський космічний корабель "Луна-25" впав на Місяць після того, як вийшов з-під контролю.
У понеділок вранці Індійська організація космічних досліджень (Isro) повідомила, що спусковий апарат "Чандраян-3", який має приземлитися в середу о 18:04 за місцевим часом (12:34 за Гринвічем), картографує район посадки й робить знімки за допомогою камери "виявлення та уникнення небезпек".
Ісро також додав, що чорно-білі зображення, надіслані цією камерою, допоможуть їм "знайти безпечну зону посадки - без валунів і глибоких траншей".
Зворотний бік Місяця - це сторона, яка повернута до Землі, і іноді її ще називають "темною стороною Місяця", оскільки про неї дуже мало відомо. Вчені кажуть, що висадка там може бути непростою справою.
- У суботу, 19 серпня, російська станція "Луна-25" перейшла на нерозрахункову орбіту і зіткнулася з Місяцем, через що місія припинила своє існування.
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