Про це повідомило видання ВВС.

Знімки були зроблені апаратом "Вікрам", посадковим апаратом "Чандраян-3", який у четвер розпочав останню фазу своєї місії.

Фотографії зроблені наступного дня після того, як російський космічний корабель "Луна-25" впав на Місяць після того, як вийшов з-під контролю.

У понеділок вранці Індійська організація космічних досліджень (Isro) повідомила, що спусковий апарат "Чандраян-3", який має приземлитися в середу о 18:04 за місцевим часом (12:34 за Гринвічем), картографує район посадки й робить знімки за допомогою камери "виявлення та уникнення небезпек".

Ісро також додав, що чорно-білі зображення, надіслані цією камерою, допоможуть їм "знайти безпечну зону посадки - без валунів і глибоких траншей".

Зворотний бік Місяця - це сторона, яка повернута до Землі, і іноді її ще називають "темною стороною Місяця", оскільки про неї дуже мало відомо. Вчені кажуть, що висадка там може бути непростою справою.