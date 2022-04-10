Після війни перед нами стоятимуть величезні виклики: ми маємо побудувати країну, в демократичності якої Захід не буде сумніватися, - Княжицький

Політик розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Зараз наші міжнародні партнери очікують від нас не так реформ, як перемоги. Тому зараз західні уряди будуть робити все, аби цю перемогу забезпечити. Але ця перемога ведеться заради чогось - щоб реалізувати бажання громадян України", - зазначив Княжицький.



Народний депутат наголосив, що українські громадяни бажають бути у Європейському Союзі, НАТО й жити у демократичній країні, де існує верховенство права.



"Звичайно, якщо хтось після перемоги буде намагатися побудувати в Україні диктатуру, західні країни, які нам так багато допомагають, будуть ставити це питання. Ми не для того допомагали, - скажуть вони, - ми допомагали демократичній країні, яка бореться з агресором, окупантом, тоталітарним і нацистським режимом. Значить ця країна має засвідчити свою демократію", - зауважив Микола Княжицький.



Політик відзначив, що після війни перед нами стоятимуть величезні виклики: "Ми маємо побудувати країну, в які ніхто не буде сумніватися, що в ній немає корупції, чи що вона не є демократичною. Інакше ті люди, які зараз нам допомагають, будуть відчувати себе зрадженими".

Нагадаємо, раніше Микола Княжицький також заявив, що відключення "Еспресо" від мережі Т2 - політична, а не військова цензура, та є ідеологічною спецоперацією РФ.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що в рішенні відімкнення певних каналів, серед яких "Еспресо", є спроба встановити тотальний контроль над інформаційним простором.