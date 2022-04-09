В рішенні відімкнення певних каналів, серед яких "Еспресо", є спроба встановити тотальний контроль над інформаційним простором, – політолог
Ігор Рейтерович зауважив, що таким чином "хтось з представників влади діє на випередження"
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Політолог наголосив, що відключення "Еспресо" від мережі Т2 – це абсолютно безглузде і навіть злочинне рішення.
"В момент, коли ми боремось з Росією, наша влада застосовує деякі методи, які характерні для агресора. Гадаю, в такому рішенні відімкнення певних каналів видно спробу якимось чином перерозподілити або встановити тотальний контроль над інформаційним простором, враховуючи ті моменти, які відбуваються зараз: і перемовини, і деякі нечисленні критичні питання, які треба ставити", – сказав він.
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Також Рейтерович зауважив, що через відімкнення телеканалів від мовлення, хтось з представників влади діє “на випередження”: "Хтось розуміє, що рано чи пізно війна закінчиться, але політика нікуди ж не дінеться, треба бути йти на вибори, а для цього необхідно мати добрі стартові можливості. Тож бажано, щоб не ставили якісь незручні питання, які в тому числі стосуються підготовки до війни", – зазначив політолог.
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