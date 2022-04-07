Незаконне введення політичної цензури проти проукраїнський телеканалів має всі ознаки ідеологічної спецоперації Кремля, - Княжицький про відключення "Еспресо" від мережі Т2

Про це він написав на сторінці у facebook.

"Російські нацисти атакуючи нас часто говорили, що не хочуть під боком у себе мати "антиросію" з назвою Україна. Антиросія - це країна з протилежними цінностями. Там диктатура - у нас демократія; там середньовічне мракобісся - у нас європейська відкритість і прогрес; там цензура - у нас свобода слова", - зауважив він.



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Княжицький зазначив, що Росія усіма способами хоче знищити українські цінності і зробити нас схожими до себе.

"Російські нацисти діють і ззовні, і в середині країни. Ми це знаємо. Ззовні нас атакує армія, всередині завдання змінити вибір українців у побудові демократії ніхто не скасовував. Тому російські агенти всередині діють дзеркально до дій на території Росії", - написав він.

Нардеп як приклад навів, що у Росії відімкнули від ефіру "Дождь", "Эхо Москвы" і "Євроньюс". У свою чергу, в Україні відключили від наземного ТБ "Еспресо", "Прямий", "П‘ятий" і "Голос Америки", BBC, "Радіо Свободу".



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"В Росії на частотах "Євроньюс" запустили Соловьйова. В Україні на частотах "Еспресо" транслюють марафон , де багато якісної журналістики, але серед гостей деяких каналів- учасників марафону часто улюблені герої Соловйова, які з його студій не вилазили і яких на "Еспресо" не запрошували як представників ОПЗЖ. Треба розуміти, що незаконне введення політичної ( а не військової) цензури проти проукраїнський патріотичних телеканалів має всі ознаки ідеологічної спецоперації Кремля", - наголосив Княжицький.

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

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