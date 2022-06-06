Після знищення крейсера "Москва" Росія перекинула засоби ППО на острів Зміїний, - британська розвідка
Після знищення крейсера "Москва" росіяни перемістили засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у Чорному морі
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
У британській розвідці зазначають, що після втрати крейсера "Москва" у квітні, російські війська перемістили численні засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у західній частині Чорного моря із системами SA-15 і SA-22.
Вони призначені для забезпечення протиповітряної оборони російських військових кораблів, які діють навколо острова Зміїний.
"Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, у тому числі експорту українського зерна", - констатували у британській розвідці.
- Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня українськими ракетами з комплексу "Нептун".
- 18 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що крейсер було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".
- 13 травня українська розвідка повідомила, що Росія розмістила комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2" на захопленому острові Зміїний.
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