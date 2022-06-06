Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці зазначають, що після втрати крейсера "Москва" у квітні, російські війська перемістили численні засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у західній частині Чорного моря із системами SA-15 і SA-22.

Вони призначені для забезпечення протиповітряної оборони російських військових кораблів, які діють навколо острова Зміїний.

"Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, у тому числі експорту українського зерна", - констатували у британській розвідці.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня українськими ракетами з комплексу "Нептун".

18 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що крейсер було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".

13 травня українська розвідка повідомила, що Росія розмістила комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2" на захопленому острові Зміїний.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb