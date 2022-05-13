Росія перекинула сили ППО на острів Зміїний, - розвідка

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає УНІАН.

"Наша оцінка полягає в тому, що острів Зміїний - це стратегічний об’єкт, який буде використовуватись РФ для контролю всієї Північно-Західної частини Чорномор’я", - сказав він.

Представник ГУР підкреслив, що ідеологічно для них присутність на острові – це додаткова можливість контролювати територію України.

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"Воєнна розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2", а, можливо, там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території нашої держави і не тільки", – наголосив Скібіцький.

8 травня ЗСУ оприлюднили відео знищення російського гелікоптера на острові Зміїний.

11 травня Україна вразила ворожі засоби ППО та кораблі, проте РФ продовжила спроби укріпити свої позиції.

Росіяни нарощують військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати українські морські комунікації.