Росія перекинула сили ППО на острів Зміїний, - розвідка
Росія розмістила комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2" на захопленому острові Зміїний
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає УНІАН.
"Наша оцінка полягає в тому, що острів Зміїний - це стратегічний об’єкт, який буде використовуватись РФ для контролю всієї Північно-Західної частини Чорномор’я", - сказав він.
Представник ГУР підкреслив, що ідеологічно для них присутність на острові – це додаткова можливість контролювати територію України.
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"Воєнна розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2", а, можливо, там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території нашої держави і не тільки", – наголосив Скібіцький.
- 8 травня ЗСУ оприлюднили відео знищення російського гелікоптера на острові Зміїний.
- 11 травня Україна вразила ворожі засоби ППО та кораблі, проте РФ продовжила спроби укріпити свої позиції.
- Росіяни нарощують військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати українські морські комунікації.
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