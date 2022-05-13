Острів Зміїний важливий для РФ, адже вона може висадити з нього десант на невизнане Придністров'я. Україна боротиметься за нього, скільки потрібно, - Буданов
Зміїний важливий Росії для висадки десанту на Придністров'я та контролю становища на півдні України, однак ЗСУ боротимуться за острів
Про це заявив начальник розвідки Кирило Буданов, передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Він зазначив, що Зміїний - єдиний регіон, через який росіяни можуть висадити десант на невизнане Придністров'я. Також він дає змогу контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України.
"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний - це територія України, і ми її будемо деокуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", - наголосив Кирило Буданов.
- 8 травня ЗСУ оприлюднили відео знищення російського гелікоптера на острові Зміїний.
- 11 травня Україна вразила ворожі засоби ППО та кораблі, проте РФ продовжила спроби укріпити свої позиції.
- Росіяни нарощують військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати українські морські комунікації.
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