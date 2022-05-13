Про це заявив начальник розвідки Кирило Буданов, передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Він зазначив, що Зміїний - єдиний регіон, через який росіяни можуть висадити десант на невизнане Придністров'я. Також він дає змогу контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України.

"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний - це територія України, і ми її будемо деокуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", - наголосив Кирило Буданов.

8 травня ЗСУ оприлюднили відео знищення російського гелікоптера на острові Зміїний.

11 травня Україна вразила ворожі засоби ППО та кораблі, проте РФ продовжила спроби укріпити свої позиції.

Росіяни нарощують військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати українські морські комунікації.

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