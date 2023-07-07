Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Артем Чех – автор книжок "Точка нуль" і "Хто ти такий", причому перша – це книжка про війну. Надалі писати на цю тему він не планує.

"Хто ти такий" – це біографічна книжка. Це мій досвід життя з ветераном Афганської війни. Це не про війну, але це про життя військового після війни, після страшної несправедливої війни. Можна сказати, загарбницької війни, оскільки Радянський Союз вторгся на територію Афганістану", - розповів письменник.

"Але зараз, думаючи, що я писатиму далі, – війни немає в моїх планах. Я хочу відійти від цього. Думаю, зараз суспільство взагалі не готове читати книжки про війну", - додав Чех.

На його думку, люди ситі війною по горло, адже більшість новин – саме про неї.