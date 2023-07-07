Письменник і воїн ЗСУ Артем Чех: Думаю, зараз суспільство не готове читати книжки про війну
Письменник, молодший сержант ЗСУ Артем Чех заявив про намір відійти від військової тематики. На його думку, суспільство нині не готове читати подібні книжки
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.
Артем Чех – автор книжок "Точка нуль" і "Хто ти такий", причому перша – це книжка про війну. Надалі писати на цю тему він не планує.
"Хто ти такий" – це біографічна книжка. Це мій досвід життя з ветераном Афганської війни. Це не про війну, але це про життя військового після війни, після страшної несправедливої війни. Можна сказати, загарбницької війни, оскільки Радянський Союз вторгся на територію Афганістану", - розповів письменник.
"Але зараз, думаючи, що я писатиму далі, – війни немає в моїх планах. Я хочу відійти від цього. Думаю, зараз суспільство взагалі не готове читати книжки про війну", - додав Чех.
На його думку, люди ситі війною по горло, адже більшість новин – саме про неї.
- Музичний фестиваль Faine Misto, який відбудеться 28–30 липня у Львові, планує видати книжку з історіями українців під час повномасштабної війни.
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