Письменник Кінг заявив, що хоче написати книгу про пандемію коронавірусу
Видатний американський письменник Стівен Кінг планує написати роман про пандемію коронавірусу
Про це він повідомив в ефірі ток-шоу The View, передає УНІАН.
"Хочу написати книгу, присвячену безпосередньо коронавірусу. Хочу взяти події 2020 року і подивитися, як вони покажуть себе в якості роману. Це буде складно", - заявив він.Кінг зауважив, що пандемія вплинула на зміст нового роману "Біллі Саммерс", йому довелось перенести дії роману з 2020 на 2019 рік. За сюжетом книги герої відправлялися в круїз, але вони не змогли б цього зробити минулого року в житті через обмеження.
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