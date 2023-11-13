Пісторіус підтвердив намір Німеччини подвоїти підтримку України

Про це Пісторіус заявив у ефірі ARD, передає РБК-Україна.

"Це сильний сигнал Україні, який показує, що ми не здаємося", - сказав Пісторіус.

Очільник міноборони пояснив, що Німеччина керується досвідом 2023 року, з якого випливає, що заплановані суми швидко вичерпуються.

Німеччина планує надати Україні допомогу на 8 млрд євро замість закладених раніше у федеральний бюджет 4 млрд євро.