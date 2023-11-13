Пісторіус підтвердив намір Німеччини подвоїти підтримку України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що його країна планує в 2024 році подвоїти військову допомогу Україні
Про це Пісторіус заявив у ефірі ARD, передає РБК-Україна.
"Це сильний сигнал Україні, який показує, що ми не здаємося", - сказав Пісторіус.
Очільник міноборони пояснив, що Німеччина керується досвідом 2023 року, з якого випливає, що заплановані суми швидко вичерпуються.
Німеччина планує надати Україні допомогу на 8 млрд євро замість закладених раніше у федеральний бюджет 4 млрд євро.
- Раніше про наміри Німеччини вдвічі збільшити допомогу Україні повідомило видання Bild.
- У листопаді Німеччина виділила близько 10 млн євро на створення центрів передових досліджень у Києві, Львові та Харкові.
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