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Пісторіус підтвердив намір Німеччини подвоїти підтримку України

13 листопада, 2023 понедiлок
09:58
Економіка міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що його країна планує в 2024 році подвоїти військову допомогу Україні

Про це Пісторіус заявив у ефірі ARD, передає РБК-Україна.

"Це сильний сигнал Україні, який показує, що ми не здаємося", - сказав Пісторіус.

Очільник міноборони пояснив, що Німеччина керується досвідом 2023 року, з якого випливає, що заплановані суми швидко вичерпуються.

Німеччина планує надати Україні допомогу на 8 млрд євро замість закладених раніше у федеральний бюджет 4 млрд євро.

  • Раніше про наміри Німеччини вдвічі збільшити допомогу Україні повідомило видання Bild.
  • У листопаді Німеччина виділила близько 10 млн євро на створення центрів передових досліджень у Києві, Львові та Харкові.
Новини
Україна
Німеччина
допомога Україні
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