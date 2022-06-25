Питання звільнення Баканова не є актуальним, - нардеп Веніславський
Питання ротації очільника Служби безпеки України Івана Баканова не розглядається
Про це заявив народний депутат від "Слуги Народу" член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський у ефірі телемарфону, передає Інтерфакс-Україна.
"У мене наразі немає інформації, що розглядається питання про заміну керівника СБУ, тому обговорювати якісь інсайдерські чутки, думаю, передчасно", - сказав Веніславський.
За його словами, це питання на комітеті не розглядалося
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Веніславський зазначив, що у членів комітету з нацбезпеки "до окремих представників сектора безпеки і оборони дійсно є питання", але це не стосується керівників.
"Якщо набереться критична маса таких питань, то не виключено, що може бути ініційована їх заміна", - наголосив нардеп.
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