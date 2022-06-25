Зеленський хоче змінити Баканова на посаді очільника СБУ, - Politico

Про це пише Politico.

За даними видання, через невдачі та втрати в Херсоні Баканов потрапив у немилість Зеленського.

Посилаючись на слова чотирьох чиновників, наближених до президента, і західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ, Politico повідомляє, що Зеленський прагне "замінити Баканова кимось більш підхожим".

"Старі друзі сьогодні рідко розмовляють, за винятком державних справ. Забезпечити плавний перехід може бути складно, оскільки війна все ще вирує. Один чиновник сказав, що Зеленський стурбований можливістю звільнення когось із найближчого оточення. Наразі більша частина щоденних операцій СБУ керується з Офісу президента, а люди все ще в добрій милості Зеленського та глави його апарату Андрія Єрмака", - пише видання.

Politico також нагадує про давні дружні зв'язки Зеленського та Баканова, починаючи з дитинства і завершуючи акторською роботою.

Баканов потрапив під шквал критики наближених до Зеленського людей після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки глава СБУ не зміг належним чином впоратися з новими викликами, — пояснює видання.

24 червня СБУ викрила агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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