"Пити з запечатаної пляшки, чай - в офісі, варене яйце в шкарлупі". Нардеп Брагар непокоїться, як не стати жертвою отруєння
Після смерті колишнього члена фракції "Слуга народу" Антона Полякова народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Брагар став перейматися особистою безпекою та питанням загрози отруєння
Брагар став радитися, як уникнути умисного отруєння, передає Еспресо.TV.
"Пити тільки з запечатаної пляшки. А краще в магазині купити пляшку води й ходити з нею. Чай можна пити в офісі - набираєш в крані воду в чайник, закипіло й при тобі заварюється чай - це стовідсоткова безпека", - радить йому жінка на ім'я Тетяна.
Відповідне листування з одного із ТГ-каналів оприлюднено 5.ua.
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Окрім того, Тетяна порекомендувала Брагару пити воду тільки з запечатаних пляшок.
Ще вона додала, що "варене яйце в шкаралупі - безпечно в будь-якому випадку".
- Нагадаємо, влітку у ЗМІ було повідомлення, що 3 липня 2021 року патрульні запідозрили Євгена Брагара в кермуванні автом у стані наркотичного сп'яніння.
- Однією з двох основних версій слідства щодо раптової смерті Полякова є отруєння невідомою речовиною, внаслідок чого настала зупинка серця.
- Антона Полякова 2019 року виключили зі складу фракції "Слуга народу". Саме Поляков заявляв про роздачу грошей депутатам-"слугам".
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