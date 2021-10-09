"Пити з запечатаної пляшки, чай - в офісі, варене яйце в шкарлупі". Нардеп Брагар непокоїться, як не стати жертвою отруєння

Брагар став радитися, як уникнути умисного отруєння, передає Еспресо.TV.



"Пити тільки з запечатаної пляшки. А краще в магазині купити пляшку води й ходити з нею. Чай можна пити в офісі - набираєш в крані воду в чайник, закипіло й при тобі заварюється чай - це стовідсоткова безпека", - радить йому жінка на ім'я Тетяна.



Відповідне листування з одного із ТГ-каналів оприлюднено 5.ua.



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Окрім того, Тетяна порекомендувала Брагару пити воду тільки з запечатаних пляшок.







Ще вона додала, що "варене яйце в шкаралупі - безпечно в будь-якому випадку".

Нагадаємо, влітку у ЗМІ було повідомлення, що 3 липня 2021 року патрульні запідозрили Євгена Брагара в кермуванні автом у стані наркотичного сп'яніння.

Однією з двох основних версій слідства щодо раптової смерті Полякова є отруєння невідомою речовиною, внаслідок чого настала зупинка серця.

Антона Полякова 2019 року виключили зі складу фракції "Слуга народу". Саме Поляков заявляв про роздачу грошей депутатам-"слугам".