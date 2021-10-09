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Нардеп Антон Поляков помер після сварки зі Скороход і пиятики в ресторані, - ЗМІ

9 жовтня, 2021 субота
11:16
Суспільство

Напередодні смерті народний депутат Антон Поляков вживав спиртні напої у київському ресторані Noir зі своїм знайомим на ім’я Руслан Джамбулатов

Про це на брифінгу в п’ятницю, 8 жовтня 2021 року, повідомив очільник поліції Києва Іван Вигівський, передає Еспресо.TV із посилання на Букви.

Особа з таким ім’ям зазначена на сайті Верховної Ради як помічник на громадських засадах народної депутатки Анни Скороход, яку, як і Антона Полякова, було виключено з фракції “Слуги народу” у 2019 році.

Після відвідування закладу Поляков та Джамбулатов сіли до авто останнього та каталися вулицями Києва.

“Знайомий (Джамбулатов, - ред.) запропонував поїхати до місця помешкання, однак у зв’язку зі сваркою зі співмешканкою він (Поляков, - ред.) не схотів їхати. Десь півтори години вони їздили по вулицях Києва”, - розповів Вигівський.

У відповідь на уточнювальне запитання про те, чи цією співмешканкою була Анна Скороход, Вигівський відповів ствердно. Депутатку поки не опитували.

"“Вона погано себе почуває", - сказав очільник поліції Києва.

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Антона Полякова та Анну Скороход, нагадаємо, 2019 року виключили зі складу фракції "Слуга народу". Саме Поляков заявляв про роздачу грошей депутатам-"слугам".

Як продовжив далі Вигівський, в якийсь момент Джамбулатов пересадив Полякова в таксі, яке мало відвезти його додому. В автівці таксиста нардепові стало зле.

Наразі ані Джамбулатова, ані таксиста не затримували.

"Руслана Джампобулатова не затримали, його запросили. Його опитують... Ніхто не затриманий, тому що у нас немає підстав… Сказати, що це було умисне вбивство, ми не можемо, тому ми нікого поки не затримуємо", -  пояснив Вигівський.

Довідка

Попередня причина смерті померлого у ніч з 7 на 8 жовтня Полякова - "природна". Через хронічне завхорювання.

Одначе, не виключається версія й з отруєнням "невідомою речовиною".

"На даний час слідство відпрацьовує декілька версій смерті народного депутата: хронічне захворювання, що могло призвести до смерті та отруєння невідомою речовиною, як самостійно, так і невідомою особою. У нас вже є попереднє лікарське свідоцтво про смерть після розтину, згідно з яким причиною смерті є гостра коронарна недостатність, тобто ішемічна хвороба серця. Призначено кілька експертиз з метою виявлення токсичних, отруйних, наркотичних психотропних та медичних речовин, які встановлять остаточну причину смерті", - казав на цьому ж брифінгу Вигівський.


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Верховна Рада
алкоголь
розслідування
сварка
Слуга народу
Анна Скороход
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