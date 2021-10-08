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Помер нардеп Поляков

8 жовтня, 2021 п'ятниця
08:07
Кримінал Антон Поляков

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим

Про це передає нардеп-"слуга" Олександр Качура та пресслужба поліції.

Сьогодні, 8 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

 

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

 

Нардепка-"слуга" Галина Янченко зауважила: "Патрульні знайшли його вночі в машині таксі, зупинене за порушення ПДР. За інформацією патрульних його нудило, а потім почались конвульсії. Швидка не змогла його врятувати".

У фракції "Слуга народу" висловили співчуття родині й близьким Полякова та сподіваються на об‘єктивне розслідування.

"Сподіваємось, правоохоронні органи проведуть об‘єктивне розслідування обставин смерті народного депутата", — зазначила речниця партії Юлія Палійчук. 

 


 

"За словами таксиста, депутат з ознаками алкогольного сп'яніння нібито зупинив машину в Дніпровському районі за адресою проспект Собороності, 2, і сказав їхати на вулицю Березняківську", - повідомив журналіст Юрій Бутусов.

 



Довідка: Антон Поляков раніше входив до фракції "Слуга народу". Його, як і Ганну Скороход, виключили з неї в листопаді 2019. Він перейшов до депутатської групи "За майбутнє".  

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