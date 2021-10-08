Нардепка Скороход знепритомніла у Раді
Народна депутатка "За майбутнє" Анна Скороход знепритомніла в одному з кабінетів Верховної Ради
Про це журналістам повідомив член групи Дмитро Лубінець, передає Інтерфакс-Україна.
Народній депутатці від групи "Партія "За майбутнє" Анні Скороход стало зле в приміщенні Верховної Ради і вона знепритомніла.
На місце прибула бригада швидкої допомоги.
"У нашій групі лише 22 людини, і ми досить добре спілкуємося один з одним... Пані Анна сидить (в залі пленарних засідань парламенту - ред.) поряд з Антоном (Поляковим - ред.), вони найбільше спілкувалися. Я думаю, що це (втрата свідомості - ред.) її реакція на те, що він загинув. Вона втратила свідомість, перебуваючи в будівлі комітетів (Верховної Ради, на вулиці Садовій, 3а - ред.), терміново викликали "швидку" і наразі вона перебуває в лікарні", - зауважив Лубінець.
Він зазначив, що найімовірніше у Скороход підвищився тиск.
Нардеп додав, що її намагалися привести до тями в приміщенні комітетів, але це "не дуже вийшло: їй стало трошки легше, але потім вона знову втратила свідомість, тому вирішили терміново відправляти її до лікарні".
У 2019 році Скороход разом з Поляковим виключали із "Слуги народу".
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