Причини смерті встановлять під час розтину в найближчі години, - Венедіктова про смерть Полякова

Про це Венедіктова написала у Facebook.



"Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться у найближчі години", - написала вона.



Венедіктова додала, що наразі відкрито кримінальну справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління Головного управління Нацполіції у м. Києві.



За словами генпрокурорки, автомобіль, на якому їхав нардеп оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі.



Венедіктова нагадала, що народного депутата Антона Полякова виявив наряд патрульних в автомобілі таксі в непритомному стані. Автомобіль зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла реанімувати Полякова. Всі цінні речі, документи та гроші залишилися при ньому.



За словами водія, зазначила генпрокурорка, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині.

Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.