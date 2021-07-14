Зеленському сказали, що затримання нардепів-"слуг" під впливом наркотиків є спецоперацією поліції, - ЗМІ про відставку Авакова
ЗМІ наголошують, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ могли бути історії з нардепами "Слуги народу" Ігорем Васильковським та Євгеном Брагарем, а також з виключеним із фракції Олександром Юрченком, яких під впливом наркотиків затримувала поліція
Про це йдеться в матеріалі LIGA.net.
Як повідомляється, що приводом для відставки Авакова стала не справа про вбивство Павла Шеремета.
"Хтось вклав президенту у вуха, що історії зі "слугами" Васильковським, Юрченком і Брагарем - це спецоперація поліції. Що їх пасли і це було спеціально зроблено", - повідомило джерело видання в керівництві фракції "Слуга народу".
Також цю версію підтвердив співрозмовник у керівництві ОПУ.
"Тут у вуха не треба нічого вкладати, коли в тебе за три тижні пакують трьох депутатів", - наголосив він.
- Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, поліція зупинила нардепа "СН" Ігоря Васильковського, адже запідозрила в керуванні транспортним засобом у стані сп'яніння. Він відмовився здавати аналізи після зупинки. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був у стані алкогольного сп'яніння.
- Згодом, з’явилась інформація, що 3 липня ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.
- Також з’явилась інформація, що народний депутат Олександр Юрченко, колишній член фракції "Слуга народу" у центрі Львова скоїв ДТП. Зазначають, що він перебував під дією наркотиків. Так, у четвер, 8 липня, на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.
- Згодом, у мережі з’явилися документи щодо результатів медичного огляду народного депутата Олександра Юрченка, які підтверджують, що депутат перебував у стані наркотичного сп’яніння на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди у Львові. Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Юрченка скласти мандат. Сам Юрченко заявив, що не вживав наркотиків, коли потрапив у ДТП у Львові, і не збирається складати мандат.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав заяву про відставку.
- Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.
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