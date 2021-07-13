Зеленський запропонував "слугу" Монастирського на посаду голови МВС

Про це передає "Бабель", РБК-Україна, нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в коментарі УП та нардеп-"слуга" Олександр Качура в Telegram.



Як зазначає Бабель, на пост міністра внутрішніх справ претендують нардепи фракції "Слуга народу" Денис Монастирський і Олександр Бакумов.

У свою чергу, Качура повідомив, що президент запропонував на посаду очільника МВС Дениса Монастирського — фракція підтримала аплодисментами.



Кравчук зазначила, що оскільки відставка Арсена Авакова була за власним бажанням, то фракція мусила б підтримати її. Так само, за словами Кравчук, фракція в цілому підтримає на посаду глави МВС Монастирського.

"Монастирського офіційно представили кандидатом па посаду голови МВС", - заявила вона.



Довідка: Денис Монастирський — голова правоохоронного комітету Верховної Ради. А Олександр Бакумов — керівник підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.

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