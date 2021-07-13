“Аналізи проти мене сфальсифіковані”: Юрченко заявив, що не складатиме депутатський мандат через ДТП

Про це він заявив журналістам біля Верховної Ради у вівторок, 13 липня, передає Укрінформ.

“Якщо на вас, не дай боже, нападе злочинець, який чи обкраде вас, чи нападе фізично на вас, чи сфальсифікує матеріали, порушить ваші права, - ви підете на роботу писати заяву на звільнення? Аналізи проти мене сфальсифіковані і є ті, хто за це буде покараний”, - заявив нардеп.

За його словами, що він першим викликав поліцію на місце події після “нападу другого учасника ДТП”. Він сказав, що після того, як поліція дізналася, що він народний депутат, його почали підозрювати у нетверезому стані.

Юрченко зазначив, що правоохоронці всіляко заважали роботі його адвокатів. Крім того, Юрченко продемонстрував результати тестів на наркотики, які він зробив у трьох різних клініках і які підтверджують, що він не вживав наркотиків.

Депутат також заявив, що автомобіль, на якому він потрапив у ДТП, належить не йому, а друзям.



Нагадаємо, народний депутат Олександр Юрченко, колишній член фракції "Слуга народу" у центрі Львова скоїв ДТП. Зазначають, що він перебував під дією наркотиків. Так, у четвер, 8 липня, на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.

Згодом, у мережі з’явилися документи щодо результатів медичного огляду народного депутата Олександра Юрченка, які підтверджують, що депутат перебував у стані наркотичного сп’яніння на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди у Львові.

Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Юрченка скласти мандат.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що народний депутат Олександр Юрченко складе мандат через ДТП у Львові.

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