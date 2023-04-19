Південна Корея сказала, в якому випадку надасть озброєння Україні
В офіційному Сеулі зазначили, що надання зброї можливе у випадку, якщо станеться масове вбивство українців, або ситуація, з якою міжнародне товариство не може миритися
Про це інформує Reuters.
Південна Корея уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заговорила про надання зброї Києву. Президент Юн Сук Йоль заявив, що країна вийде за межі гуманітарної підтримки у випадку, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.
"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці", - зазначив лідер.
Ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалася уникати протистояння з Росією через її компанії, що продовжують там працювати, і вплив Москви на Північну Корею, незважаючи на зростаючий тиск з боку західних країн щодо поставок зброї.
"Я вважаю, що не буде жодних обмежень у підтримці захисту і відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення, як за міжнародним, так і за внутрішнім правом. Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, що беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми будемо вживати найбільш адекватних заходів", - сказав президент.
- Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього та спецавтомобілі. Окрім Німеччини системи Patriot Україні обіцяли надати США та Нідерланди.
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