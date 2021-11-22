Південна Корея вперше з початку пандемії відновила заняття в школах

Про це повідомляє Reuters.



Вперше з часів спалаху COVID-19 на початку 2020 року в Південній Кореї школи запрацювали у звичайному режимі.



Південна Корея була першою країною після Китаю, яка зіткнулася з масштабним спалахом коронавірусу. Відтоді школи країни на різних етапах пандемії повністю або частково працювали в дистанційному режимі.



Відновлення роботи шкіл у звичайному режимі - це частина плану "життя з COVID-19", який південнокорейський уряд почав втілювати в життя після того, як кількість повністю вакцинованих у країні досягла 78,8%.



Незважаючи на високий рівень вакцинації, у Південній Кореї продовжується ріст захворюваності на коронавірус - в середньому понад 3 тис. випадків щодня на минулому тижні. Також від ускладнень хвороби помирає рекордна кількість людей.



Школи все ще можуть повернутися до дистанційного навчання або до інших часткових обмежень, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.



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