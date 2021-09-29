Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати
Північна Македонія офіційно визнала українські сертифікати про вакцинацію від COVID-19
Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Зазначимо, що 19 серпня Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в мобільному застосунку «Дія».
Проте у МЗС України звертають увагу на те, що рішення Єврокомісії є лише рекомендацією для країн-членів ЄС і не діє автоматично. Тобто держави ЄС можуть самостійно ухвалювати рішення про визнання українських сертифікатів.
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