Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що 19 серпня Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в мобільному застосунку «Дія».

Проте у МЗС України звертають увагу на те, що рішення Єврокомісії є лише рекомендацією для країн-членів ЄС і не діє автоматично. Тобто держави ЄС можуть самостійно ухвалювати рішення про визнання українських сертифікатів.

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