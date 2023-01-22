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Головна Культура "Планує з камерою та фотоапаратом об’їхати всю Україну": французький кінорежисер Жакі Леба фіксує наслідки збройної агресії РФ

"Планує з камерою та фотоапаратом об’їхати всю Україну": французький кінорежисер Жакі Леба фіксує наслідки збройної агресії РФ

22 січня, 2023 неділя
13:22
Культура Жакі Леба

Французький кінорежисер Жакі Леба кілька років тому приїхав до України й не виїхав з початком повномасштабного вторгнення, а залишився на Житомирщині. Планує жити та працювати тут до кінця війни

Про це повідомило видання "Голос України".

Відомо, що щодня кінорежисер записує документальне відео, викладає свої думки про війну у facebook.

"У Франції та Європі його добре знають — він співпрацює з 11 світовими телеканалами, 30 французькими, маючи майже 18 мільйонів слухачів. Жакі незалежний в оцінках, адже не працює офіційно на жоден ЗМІ", - повідомляє видання.

Зокрема додається, що він військовий репортер, однак розповідає телеглядачам про життя цивільних в умовах збройної агресії. Для своїх відео знаходить родичів загиблих військових та цивільних, відвідав Бучу, Ірпінь, Бородянку, об’їхав північ Житомирщини.

Також Жакі Леба фіксує на камеру наслідки руйнувань після обстрілів на Житомирщині. Видання зазначає, що він планує з камерою та фотоапаратом об’їхати всю Україну. Вже зняв більш як 60 відео. Вони стануть основою для нового документального фільму про війну.

Кінорежисер, зокрема, також їздить світом, розповідаючи про Україну. Він показує відзняті під час війни фрагменти майбутнього документального фільму, а потім розмовляє з публікою. Режисер провів уже 14 зустрічей за кордоном у квітні, червні та вересні.

"У січні месьє Леба виступатиме перед французькою публікою, а в Нормандії протягом тижня експонуватиметься його виставка з 45 робіт. У лютому їде з виступами до Канади, а потім — до Ізраїлю. Усе це робить за власний кошт. На 24 лютого, у річницю від початку повномасштабної війни, Жакі Леба вже має запрошення для низки включень на різних каналах", - додається.

  • Раніше повідомлялося, що козацький пригодницький трилер українського режисера Мирослава Латика "Максим Оса: золото Песиголовця" з 5 січня доступний для перегляду на стрімінговій платформі Netflix.

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Франція
війна з Росією
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