Планування наступу й оборони, відповідь на удари РФ і розблокування Чорного моря: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 24 липня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграмі.
За словами Зеленського, сьогодні на засідання Ставки розглянули три основні питання:
"Перше. Актуальна ситуація та планування наших наступальних і оборонних дій.
Друге. Наша відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.
Третє. Розблокування Чорного моря. "Зерновий коридор".
Президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова та віцепрем’єра Олександра Кубракова.
"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", – написав Зеленський.
- На попередньому засіданні Ставки, 21 липня, одним з основних питань був захист портів від атак ворога
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