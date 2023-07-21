Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи", - написав він і зазначив, що на засіданні Ставки учасники заслухали доповіді командувача ВМС Олексія Неїжпапи та віцепрем'єра Олександра Кубракова.

Цим двом, а також головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному доручено підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". Водночас МЗС України має напрацювати аналогічні дипломатичні кроки.

Також на засіданні Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський доповіли щодо актуальної ситуації на фронті. Учасники засідання обговорили ймовірні плани противника.

Головне управління розвідки, Служба зовнішньої розвідки та прикордонники розповіли про ситуацію на північному кордоні.

"Також триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо результатів інспекції", - резюмував Зеленський.