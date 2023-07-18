На півдні та сході України атака "шахедами" та балістикою: на Одещині та Миколаївщині вибухи
На півдні та сході України атаки "шахедами" та балістикою: на Одещині та Миколаївщині працює ППО, пролунали вибухи
Про загрози попередили Повітряні Сили ЗСУ.
"Комбінована атака! У Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях – загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.
Також у ПС ЗСУ повідомили про роботу ППО.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що Росія атакує південь України.
"Країна-терорист атакує південь України ударними безпілотниками. Імовірні кілька хвиль атак. Існує також ракетна небезпека", - написав у телеграмі очільник Одещини.
Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про серію вибухи на Одещині та Миколаївщині.
Очільник Миколаївщини Віталій Кім повідомив про пожежу.
"Гасимо пожежу. Без жертв попередньо", - зазначив голова ОВА.
На Мапі тривог червоним позначено весь південь та схід України.
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