Про загрози попередили Повітряні Сили ЗСУ.

"Комбінована атака! У Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях – загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Також у ПС ЗСУ повідомили про роботу ППО.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що Росія атакує південь України.

"Країна-терорист атакує південь України ударними безпілотниками. Імовірні кілька хвиль атак. Існує також ракетна небезпека", - написав у телеграмі очільник Одещини.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про серію вибухи на Одещині та Миколаївщині.

Очільник Миколаївщини Віталій Кім повідомив про пожежу.

"Гасимо пожежу. Без жертв попередньо", - зазначив голова ОВА.

На Мапі тривог червоним позначено весь південь та схід України.