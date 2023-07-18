Українська ППО уночі знищили 6 "калібрів" та 25 "шахедів"

Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк повідомила у етері Еспресо.

"Протягом ночі ворог підступно атакував південь. Атака була досить передбачуваною, розуміючи, як росіяни зазвичай реагують на свої невдачі", - зазначила вона.

Гуменюк заявила, що на початку ночі ворог атакував з використанням великої кількості ударних дронів для того, щоб вивідати та виснажити ППО, 21 дрон було знищено в небі на Одещиною, вони летіли з акваторії Чорного моря. Спікер оперативного командування "Південь" полковник Назаров у себе в telegram повідомив про 4 збиті дрони над Миколаївщиною.

Наталя Гуменюк додала, що після атаки дронами, російська армія запустила ракети.

"Всі 6 "калібрів", які були випущені ворогом з Чорного моря були знищені ППО, але на жаль, вибуховими хвилями та уламками було пошкоджено портову інфраструктуру та кілька приватних обійсть в Одесі. Є одна поранена людина - це літній чоловік, в будинок якого впав уламок ракети", - повідомила вона.