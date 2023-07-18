Українська ППО уночі знищили 6 "калібрів" та 25 "шахедів"
У ніч на 18 липня сили української протиповітряної оборони збили над Одесою та Миколаївщиною 25 "шахедів" та знищили 6 "калібрів"
Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк повідомила у етері Еспресо.
"Протягом ночі ворог підступно атакував південь. Атака була досить передбачуваною, розуміючи, як росіяни зазвичай реагують на свої невдачі", - зазначила вона.
Гуменюк заявила, що на початку ночі ворог атакував з використанням великої кількості ударних дронів для того, щоб вивідати та виснажити ППО, 21 дрон було знищено в небі на Одещиною, вони летіли з акваторії Чорного моря. Спікер оперативного командування "Південь" полковник Назаров у себе в telegram повідомив про 4 збиті дрони над Миколаївщиною.
Наталя Гуменюк додала, що після атаки дронами, російська армія запустила ракети.
"Всі 6 "калібрів", які були випущені ворогом з Чорного моря були знищені ППО, але на жаль, вибуховими хвилями та уламками було пошкоджено портову інфраструктуру та кілька приватних обійсть в Одесі. Є одна поранена людина - це літній чоловік, в будинок якого впав уламок ракети", - повідомила вона.
- 18 липня вночі на півдні та сході України відбулася нічна повітряна атака: на Одещині та Миколаївщині працювала ППО, пролунали потужні вибухи, у Миколаєві виникла велика пожежа.
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