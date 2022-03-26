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Платіжна система JCB та фотобанк Depositphotos припиняють роботу в РФ
Цифрова блокада Росії триває. 26 березня ще кілька компаній припинили працювали для країни-агресора
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Перелік компаній, що покинули ринок РФ:
- JCB - найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок прийому карт.
- Міжнародний фотобанк Depositphotos
- DataArt - компанія, що займається аутсорсингом програмного забезпечення та спеціалізується в галузі internet-застосунків.
- Оператор мобільного зв'язку «Мегафон» більше не належить до міжнародної асоціації операторів. GSMA також виключили оператора мобільного зв'язку з «переліку роумінгових партнерів»
- TikTok заборонив користувачам із РФ викладати ролики, навіть використовуючи VPN.
"З кожним днем РФ втрачає дедалі більше міжнародних компаній. Дякую вам за рішучі дії. Правда за нами", - написав Федоров.
- Нагадаємо, Spotify, OLX Group, Schlumberger припинили свою діяльність в Росії.
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