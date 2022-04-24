Площа лісових пожеж у Сибіру збільшилася вдвічі. Але гасити нікому, бо рятувальників кинули воювати проти України, - Independent

На це сьогодні, 24 квітня 2022 року, звернула увагу британська газета Independent, передає Еспресо.TV.



"Лісові пожежі в Сибіру не гасяться, оскільки російські військові частини, які зазвичай борються з ними, були передислоковані для участі у бойових діях з Україною", - наголошує видання.



Величезні пожежі стають дедалі поширенішим явищем у регіоні з весни до осені, зазначає Independent.



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"Оскільки вони викидають величезну кількість вуглекислого газу в атмосферу Арктики, вони є основною причиною занепокоєння щодо зміни клімату. Вчені неодноразово заявляли, що (у випадку виникнення - ред.) їх потрібно якнайшвидше гасити", - йдеться у матеріалі.



Але цього року кілька основних місць розповсюдження вогню у Сибіру лишаються поза увагою відповідних служб, "оскільки багато військових частин, які відповідають за їх гасіння, були направлені на підсилення вторгнення в Україну".



При цьому "Грінпіс" у Росії заявив, що нинішня площа лісових пожеж у країні є вже вдвічі більшою, ніж у квітні 2021 року".



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"Оскільки найбільші пожежі часто потребують військових літаків, щоб виявити та перевірити звіти супутників чи громад, є сумніви, що якщо війна триватиме, цим займатимуться влітку", - пояснила дослідниця клімату Джессіка МакКарті з Університету Маямі (Огайо, США).



"Отже, або пожежі збільшуватимуться, або ці літаки та особовий склад заберуть із західного фронту (з України - ред.) й повернуть до Сибіру", - підсумувала вона.





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