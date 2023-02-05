"Плюнули в обличчя українцям": Легенда хокею Гашек розкритикував НХЛ за вихід сина прихильника Путіна у Матчі всіх зірок
Чеський голкіпер Домінік Гашек назвав появу в Матчі всіх зірок НХЛ сина російського хокеїста Олександра Овечкіна плювком в обличчя пораненим та загиблим українським дітям
Про це Гашек написав у twitter.
Таким чином він відреагував на появу під час Матчу всіх зірок 4-річного сина російського хокеїста Олександра Овечкіна, який взяв символічну участь у конкурсі булітів.
"НХЛ сягнула дня! Випустити сина Овечкіна на лід Матчу зірок НХЛ – це плюнути в обличчя приблизно 500 убитим, тисячам поранених і десяткам тисяч викрадених українських дітей. НХЛ і Гері Беттман повинні заплатити за цей огидний вчинок", - написав Гашек.
58-річний чеський голкіпер виступав у НХЛ з 1990 до 2008 року та вважається одним з найкращих у своєму амплуа в історії. З початку повномасштабної агресії РФ проти України він закликав Національну хокейну лігу прогнати російських хокеїстів зі США та Канади.
Олександр Овечкін неодноразово публічно висловлював підтримку російському диктатору Володимиру Путіну.
Гері Бетмен є комісаром НХЛ.
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