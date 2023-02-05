Про це Гашек написав у twitter.

Таким чином він відреагував на появу під час Матчу всіх зірок 4-річного сина російського хокеїста Олександра Овечкіна, який взяв символічну участь у конкурсі булітів.

"НХЛ сягнула дня! Випустити сина Овечкіна на лід Матчу зірок НХЛ – це плюнути в обличчя приблизно 500 убитим, тисячам поранених і десяткам тисяч викрадених українських дітей. НХЛ і Гері Беттман повинні заплатити за цей огидний вчинок", - написав Гашек.

58-річний чеський голкіпер виступав у НХЛ з 1990 до 2008 року та вважається одним з найкращих у своєму амплуа в історії. З початку повномасштабної агресії РФ проти України він закликав Національну хокейну лігу прогнати російських хокеїстів зі США та Канади.

Олександр Овечкін неодноразово публічно висловлював підтримку російському диктатору Володимиру Путіну.

Гері Бетмен є комісаром НХЛ.